احدث الأخبار

عليك بتناول فنجانين من القهوة يوميا.. يحميك من تليف الكبد
أبرز المواد
 شاهد.. اعتداء وحشي على “محجبة” في مستشفى أمريكي
أبرز المواد
 بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”
أبرز المواد
 الكويت تقر قانونا يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين
أبرز المواد
 إحباط محاولات تهريب أكثر من 400 كيلو جرام من الحشيش
أبرز المواد
 بعد فتح جبهة جديدة .. تقدم ميداني للجيش اليمني في مديرية الظاهر
أبرز المواد
 نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الحد الجنوبي في عدة محافظات
أبرز المواد
 بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب
أبرز المواد
 شاهد .. انتفاضة الأحواز مستمرة ليومها الخامس.. رعب يطارد نظام الملالي
أبرز المواد
 ضربات جوية للتحالف في الحديدة وإب .. وفرار جماعي للحوثيين
أبرز المواد
 متى يصبح دم الإنسان ساما قاتلا ؟!
صحة
 الصحة: إطلاق منصة وتين للتبرع الطوعي بالدم لنصل إلى 100 بالمئة عام 2020
محليات
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

أبرز المواد

بعد فتح جبهة جديدة .. تقدم ميداني للجيش اليمني في مديرية الظاهر

بعد فتح جبهة جديدة .. تقدم ميداني للجيش اليمني في مديرية الظاهر
http://almnatiq.net/?p=560209
المناطق - وكالات

واصلت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها الميداني في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، لليوم الثاني على التوالي، بعد فتحه جبهة جديدة في المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي “المطلة وطيبان”، المطلان على “سوق الملاحيظ”.

وقالت إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات المتمردين في مواقع متفرقة بصعدة، منها تعزيزات في “مران” كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في “كوكبان” بمديرية حيدان.

وأضافت المصادر أن تلك الغارات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية.

روابط ذات صلة

عليك بتناول فنجانين من القهوة يوميا.. يحميك من تليف الكبد

عليك بتناول فنجانين من القهوة يوميا.. يحميك من تليف الكبد
شاهد.. اعتداء وحشي على “محجبة” في مستشفى أمريكي

شاهد.. اعتداء وحشي على “محجبة” في مستشفى أمريكي
بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”

بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*