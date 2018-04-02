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نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الحد الجنوبي في عدة محافظات

نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الحد الجنوبي في عدة محافظات
http://almnatiq.net/?p=560210
المناطق - الرياض

نقل صاحب الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، لذوي الشهداء جابر بن عبدالله البارقي وابراهيم بن محمد عسيري و عبده معشي الهلالي، وفهد الختارشي و خلف بن سفر آل خازم الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني بالحد الجنوبي، وذلك أثناء زيارته لذوي الشهداء بمحافظات بارق ومحايل وخميس مشيط.

و عبر نائب أمير منطقة عسير عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهداء، معرباً عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحيات في حماية حدود بلادنا الغالية، ما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة.

وأشار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أن هؤلاء الشهداء يعتبرون من أبطال الوطن وقد استشهدوا وهو يؤدون واجبهم الوطني، مدافعين عن دينهم ووطنهم الذي يفخر بهم وببقية زملائهم الذين لا يهابون الموت في سبيل الدفاع عن المقدسات وتراب هذا البلد الطاهر.

من جهتهم، قدم ذوو الشهداء شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم، مؤكدين أن هذه المشاعر والمواساة كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم.

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