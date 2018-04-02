بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”

المناطق - الرياض

بدأت الأحد الموافق لـ1 أبريل 2018، البنوك السعودية بتفعيل خدمة إتمام عمليات الدفع والشراء من مواقع الالكترونية عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”.

وسيتمكن حاملو بطاقة “مدى” من التسوق ودفع قيمة مشترياتهم عبر الإنترنت عبر المواقع الإلكترونية، وسيتم تمكين جميع المتاجر الإلكترونية المحلية في المملكة من قبول بطاقات “مدى” كوسيلة دفع أساسية ضمن خيارات الدفع المتاحة في مواقعها الإلكترونية.

ويبلغ عدد بطاقات “مدى” في السوق المحلي أكثر من 29 مليون بطاقة وهو ما يشكل أعلى عدد للبطاقات البنكية في المنطقة.

وبلغ عدد عمليات مدى لأجهزة نقاط البيع في المملكة خلال شهر فبراير الماضي 67.7 مليون عملية بزيادة 43.2% من نفس الشهر في عام 2017.