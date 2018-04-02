احدث الأخبار

شاهد.. اعتداء وحشي على “محجبة” في مستشفى أمريكي
أبرز المواد
 بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”
أبرز المواد
 الكويت تقر قانونا يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين
أبرز المواد
 إحباط محاولات تهريب أكثر من 400 كيلو جرام من الحشيش
أبرز المواد
 بعد فتح جبهة جديدة .. تقدم ميداني للجيش اليمني في مديرية الظاهر
أبرز المواد
 نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الحد الجنوبي في عدة محافظات
أبرز المواد
 بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب
أبرز المواد
 شاهد .. انتفاضة الأحواز مستمرة ليومها الخامس.. رعب يطارد نظام الملالي
أبرز المواد
 ضربات جوية للتحالف في الحديدة وإب .. وفرار جماعي للحوثيين
أبرز المواد
 متى يصبح دم الإنسان ساما قاتلا ؟!
صحة
 الصحة: إطلاق منصة وتين للتبرع الطوعي بالدم لنصل إلى 100 بالمئة عام 2020
محليات
 الهند.. مقتل 20 شخصا بمعارك ضارية في كشمير
أبرز المواد
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

أبرز المواد

شاهد.. اعتداء وحشي على “محجبة” في مستشفى أمريكي

http://almnatiq.net/?p=560236
المناطق - وكالات

تعرضت شابة مسلمة، تبلغ من العمر 19 عاما، لاعتداء وحشي من الخلف حين كانت في مستشفى بومونت بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، حسب ما رصده مقطع فيديو نشرته صحيفة “المترو” البريطانية، السبت.

وقالت الصحيفة إن الفيديو جرى تصويره يوم 10 فبراير، حين كانت الطالبة تسأل موظفة الاستقبال بالمستشفى عن معطيات حول علاج فك مكسور، قبل أن يباغثها شخص غريب من الخلف ويوجه لها عدة لكمات على مستوى الوجه.

وكان جون ديليز (57 عاما) يتجول في أروقة المستشفى ويضايق المرضى من أجل المال والسجائر.

وبعد لحظات، أظهرت لقطات صورتها كاميرا المستشفى، ديليز وهو يشن هجوما وحشيا على المراهقة، قبل أن يتدخل رجال الأمن بسرعة كبيرة ويطرحوه أرضا.

وجرى اعتقال الجاني الذي اعترف بأنه اعتدى على الفتاة، على أن يتم تقديمه أمام المحكمة خلال وقت لاحق، وذلك بعد إخضاعه لاختبار السلامة العقلية.

وتقاضي الضحية، التي لم يتم الكشف عن اسمها ولا أصلها، المستشفى وتطالبه بـ25 ألف دولار كتعويض عن الفشل في عدم حمايتها من الهجوم.

وقالت إنها تخشى أن تكون قد تعرضت للهجوم بسبب العنصرية تجاه الإسلام، مضيفة “كنت أنا الفتاة الوحيدة التي ترتدي الحجاب”.

روابط ذات صلة

بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”

بدء تفعيل عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت بواسطة بطاقات “مدى”
الكويت تقر قانونا يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين

الكويت تقر قانونا يقضي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين
إحباط محاولات تهريب أكثر من 400 كيلو جرام من الحشيش

إحباط محاولات تهريب أكثر من 400 كيلو جرام من الحشيش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*