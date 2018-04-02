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احذر بعد اليوم .. اختراع آلة تقرأ الأفكار وتترجمها إلى نص مكتوب

احذر بعد اليوم .. اختراع آلة تقرأ الأفكار وتترجمها إلى نص مكتوب
http://almnatiq.net/?p=560242
المناطق - وكالات

قال باحثون إنهم اخترعوا آلة لقراءة الأفكار، التي يزعمون أنها قادرة على ترجمة أفكار الإنسان وتحويلها إلى نص مكتوب، حسب ما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني.

وذكر الباحثون أن الآلة تشتغل بدقة قد تصل إلى 90 في المئة، من خلال الاعتماد على الحروف الساكنة والحروف المتحركة التي نستخدمها عند بناء جملة في عقولنا.

وكشفوا أن الآلة من شأنها أن تساعد في المستقبل المرضى الذين يعانون من أمراض لا تسمح لهم بالتحرك أو الكلام.

وقال ديفيد موسيس، أحد مطوري الآلة من جامعة كاليفورنيا، “بالنظر إلى الأداء الذي أظهره الجهاز، نعتقد أنه قادر على العمل كمنصة لجهاز الكلام الاصطناعي”. وأبدى تخوفه من أن الجهاز قد يسبب مشاكل إذا تم كشف الأفكار السرية عن طريق الخطأ.

من جهته، أوضح قارئ الأفكار يوري جيلر “أستطيع أن أتخيل عواقب هذه الآلة في حال قرأت بعض الأفكار المحرجة”.

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