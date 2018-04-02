لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع خبرة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي هياكل تنظيمية

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصص إدارة موارد بشرية أو إدارة أعمال مع خبرة 6 سنوات فأكثر.

– أخصائي تخطيط القوى العاملة

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير تخصص إدارة موارد بشرية أو إدارة أعمال مع خبرة 6 سنوات فأكثر.

– مدير الابتكار والتقييم الإحصائي

المتطلبات: درجة الماجستير تخصص إحصاء أو اقتصاد بتقدير لا يقل عن جيد جداً مع 7 سنوات خبرة فأكثر في نفس المجال.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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