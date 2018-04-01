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مسيرة رياضية من أجل دعم أطفال التوحد بتبوك

مسيرة رياضية من أجل دعم أطفال التوحد بتبوك
http://almnatiq.net/?p=560247
المناطق- تبوك :

نظمت جمعية التوحد بمنطقة تبوك وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية بالمنطقة مسيرة رياضية بمضمار المشاة على طريق الملك فيصل بمدينة تبوك, لدعم أطفال طيف التوحد بالمنطقة, وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد 2018م .
وهدفت البادرة التي جاءت تحت عنوان ” لنمشي من اجل تفهم اختلافهم” إلى التعريف باضطراب التوحد والتضامن مع أطفال التوحد بنشر التوعية عن هذا الإضطراب في النمو العصبي لتأثيره على تطور وظائف العقل, وكذلك لفت انتباه المجتمع لهذا الاضطراب على اعتبار أنه أزمة صحية عالمية متنامية, ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.
وشارك في المسيرة أكثر من 200 عضواً يتقدمهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأكاديميين والأطباء والمهتمين بالتوحد بالمنطقة, وعدد من أعضاء جمعية التقاعد, ومشاركة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة, وطاقم فريق دراجتي بتبوك, وفرق نبض الحياة التطوعي.
وتعمل جمعية التوحد بمنطقة تبوك من خلال إحياء اليوم العالمي للتوحد إلى رفع درجة الوعي في المجتمع حول الاضطراب بما ينعكس إيجاباً على الاكتشاف المبكر للحالات وإنجاح برامج التدخل المبكر، والرعاية والتأهيل والمشاركة الاجتماعية والأهلية في تطوير الخدمات، وأوجه الرعاية التي تحتاجها هذه الفئة الغالية كما تعمل الجمعية على دعم البرامج المختلفة وتنفيذها على أرض الواقع للوقوف في مواجهة التوحد، وإكساب الأطفال ذوي اضطراب التوحد المهارات المتنوعة الاجتماعية واللغوية والتواصلية والأكاديمية والمعرفية والسلوكية والاستقلالية والحسيّة والحركية وغيرها من المهارات النمائية الأخرى.
يذكر أن جمعية التوحد بتبوك ستشارك باليوم العالمي للتوحد2018 بفعاليات وأنشطة في “الحكير مول” لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 2-4 أبريل 2018

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