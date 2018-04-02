نصائح مهمة لمحبي اللحوم أصحاب ضغط الدم المرتفع

المناطق - وكالات

ذكرت دراسة جديدة أن هناك ارتباط محتمل بين تناول اللحوم والدواجن والأسماك المشوية أوالمطهوة جيدا، وزيادة احتمالات الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وقال الطبيب جانج ليو، من كلية “تي.إتش تشان” للصحة العامة التابعة لهارفارد في بوسطن، لرويترز هيلث، عبر البريد الإلكتروني، “تشير نتائج دراستنا إلى أن الأفراد الذين يتناولون اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك إذا تجنبوا استخدام النيران المباشرة أو الطهو بدرجات حرارة مرتفعة مثل الشواء… قد يقللون من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم”.

وأضاف “على الرغم من أن دراسات أشارت من قبل إلى أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء خاصة الحوم المعالجة مرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلا أن ارتباطه أيضا بالدواجن والأسماك لم يكن واردا إذا لم تأخذ تلك الدراسات السابقة في الحسبان عاملا مهما وهو طرق الطهو المختلفة”.

وطرح دكتور ليو نتائج الدراسة الجديدة في مؤتمر لرابطة القلب الأميركية في نيو أورليانز.

وحلل ليو وزملاؤه طرق الطهو وارتباطها بالإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى بالغين يتناولون بانتظام لحوما أو دواجن أو أسماك، وشاركوا في ثلاث دراسات طويلة الأمد وكانوا نساء ورجالا وعددهم فاق المئة ألف.

وخلص الباحثون إلى وجود ارتباط بين الطهو بألسنة لهب مباشرة وتفضيل التسوية الزائدة وزيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.