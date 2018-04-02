الأرصاد: استمرار هطول الأمطار بمناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق القصيم ، حائل ، الرياض واجزاء من منطقة الحدود الشمالية و الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية, بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية و الاجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة و الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .