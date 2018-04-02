إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

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أعلنت قناة بداية حل إدارتها، وتعيين مدير جديد للقناة، ومدير لإدارة المحتوى، وفصل المتسببين في مشهد إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة.

‏‫وقالت القناة في بيان إلحاقي: “إلحاقًا للبيان الذي تم بثه مساء أمس حول حادثة إبلاغ أحد المتسابقين بوفاة والده على الهواء مباشرة، الذي أكدت إدارة قناة بداية أنه تصرف فردي، ولا يمثل القناة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، وأهمها خدمة المجتمع، وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الحسنة، واحترام إنسانية المتسابقين والمشاهدين، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.. قررت قناة بداية بعد التحقيق في الموضوع بتفاصيله كافة، وتحديد المسؤوليات المناطة بالعاملين في القناة: فصل المتسببين، وحل إدارة القناة، وتعيين كل من فواز الحارثي مديرًا للقناة، وفيصل الهويمل مديرًا لإدارة المحتوى”.

وتؤكد القناة استمرارها في تأدية رسالتها ومنهجها والتزامها المستمر بثوابت الدين والأنظمة والقوانين، وحرصها على المهنية الإعلامية.