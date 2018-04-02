القمر الصناعي الصيني “المخيف” سقط بهذا المكان!

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http://almnatiq.net/?p=560261
المناطق_رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المختبر الفضائي الصيني تيانقونغ-1 دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 8.15 صباحا (0015 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين فوق جنوب المحيط الهادي وقد احترق معظمه لدى دخوله.

وكانت #بكين قد قالت يوم الجمعة إنه من غير المحتمل وصول أي قطعة كبيرة من المختبر للأرض.

وأُطلق هذا المختبر الذي يبلغ طوله 10.4 متر في 2011 للقيام بتجارب في إطار برنامج #الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة حول الأرض بحلول 2023.

وكان من المزمع الاستغناء عن هذا المختبر الفضائي في 2013 ولكن تم تمديد مهمته أكثر من مرة.

وكانت الصين قد قالت إن دخول المختبر مرة أخرى للغلاف الجوي قد يحدث في أواخر 2017 ولكن هذه العملية أُجلت، مما دفع بعض الخبراء إلى التكهن بأن المختبر خرج عن نطاق السيطرة.

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