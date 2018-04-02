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النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي باليوم العالمي للمسرح

النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي باليوم العالمي للمسرح
http://almnatiq.net/?p=560263

أحتفى النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها باليوم العالمي للمسرح حيث أقيمت مسامرة مسرحية تحدث فيها المشاركين عن تجاربهم وبداياتهم في المسرح . ثم أقيمت بعد ذلك الاحتفالية التي قدمها الأستاذ حسين الزيداني والتي اشتملت على كلمة اليوم العالمي للمسرح قدمها الاستاذ يحيى العلكمي ،كما قُدم عرض مسرحي بعنوان ” سهرة مع 27 مارس ” من تأليف إبراهيم الحارثي و إخراج عبدالوهاب الأحمري وتمثيل مجموعة العمل المسرحي نال على رضا الحاضرين واستحسانهم .

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