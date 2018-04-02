النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي باليوم العالمي للمسرح

أحتفى النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بأبها باليوم العالمي للمسرح حيث أقيمت مسامرة مسرحية تحدث فيها المشاركين عن تجاربهم وبداياتهم في المسرح . ثم أقيمت بعد ذلك الاحتفالية التي قدمها الأستاذ حسين الزيداني والتي اشتملت على كلمة اليوم العالمي للمسرح قدمها الاستاذ يحيى العلكمي ،كما قُدم عرض مسرحي بعنوان ” سهرة مع 27 مارس ” من تأليف إبراهيم الحارثي و إخراج عبدالوهاب الأحمري وتمثيل مجموعة العمل المسرحي نال على رضا الحاضرين واستحسانهم .