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رئيس الاتحاد: ٥٠ ألف لكل لاعب و سنحقق أغلى البطولات

رئيس الاتحاد: ٥٠ ألف لكل لاعب و سنحقق أغلى البطولات
http://almnatiq.net/?p=560266
المناطق_جدة
صرّح رئيس نادي الاتحاد المكلّف حمدالصنيع عقب وصول فريقه للمباراة النهائية حيث بارك للاتحاديين كافة الوصول لنهائي أغلى الألقاب، و تمنى أن يكون اللقب الثمين من نصيب الاتحاد، و أن يكون التتويج محصّلة للعمل الذي قام به الجميع في النادي في هذا الموسم الاستثنائي نظراً للظروف التي أحاطت بالفريق، و قال الصنيع “لم أفقد الثقة في اللاعبين في كل مرة يتقدم فيها الباطن، لأنيشاهدت في عيونهم العزيمة و الإصرار لإسعاد جماهيرهم الوفية”.

و أكمل الصنيع في بقية تصريحه أن التركيز سينصب على تأهيل الفريق للمباراة النهائية، و هذا لا يعني التهاون في المباريات المتبقية من الدوري، ونعد جماهيرنا بعمل كافة مافي وسعنا للظفر بكأس البطولة.

و أعلن الصنيع تقديم مكافآة ٥٠ ألف ريال لكل لاعب بعد التأهل للنهائي الكبير.

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