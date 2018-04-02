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وظائف بحث ذكية في محرك «Bing»

وظائف بحث ذكية في محرك «Bing»
http://almnatiq.net/?p=560276
المناطق_وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تجهيز محرك البحث Bing بالعديد من وظائف البحث الذكية، وهو ما يسهل على المساعد الرقمي Cortana من الإجابة على الاستفسارات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظائف الجديدة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لعرض النتائج للمستخدمين بصورة أسرع، كما تولي مايكروسوفت أهمية كبيرة للمعلومات الإضافية المعروضة، والتي تتناسب مع استفسارات البحث.

ومع ذلك، فإن هذه المعلومات ليست عبارة عن لمحات من التعريفات المعنية من موسوعة ويكيبيديا فحسب، بل إن خوارزميات محرك Bing تقوم بالبحث عن الحقائق الخاصة باستفسار البحث في مختلف المصادر وتقوم بتجميعها، كما يقوم محرك بحث Bing بإظهار تعريفات الكلمات غير المعتادة.

مثلاً عند البحث عن المصطلحات الطبية، وهنا يتعين على المستخدم أن يقوم بتمرير الفأرة فوق المصطلح لكي يظهر التعريف الخاص به.

وإلى جانب تطوير البحث عن النصوص، قامت شركة مايكروسوفت أيضاً بتحسين خدمة البحث عن الصور، فبدلاً من اقتصار عملية البحث عن القمصان وحقائب اليد، فيمكن للمستخدم الآن البحث عن جميع عناصر الموضة الهامة، التي يبحث عنها في المتجر، حيث يتم عرض المنتجات المشابهة للمنتج المعروض في الصورة، والمتاجر التي تعرض هذه المنتجات.

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