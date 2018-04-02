تحذير شديد اللهجة لترامب: لا تمنح دمشق لإيران

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المناطق_وكالات

حذر سناتور أميركي من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب من سحب القوات الأميركية من سوريا، معتبرا إياه “أسوأ قرار”، وسيؤدي إلى عودة تنظيم داعش وزيادة النفوذ الإيراني.

وقال السناتور لينزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لقناة فوكس نيوز سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس.

وأضاف: لقد أوصلنا تنظيم داعش إلى حافة الهزيمة وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة فاسحبوا الجنود الأميركيين.

ومع فقدان التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا تقريبا، قال ترامب لمستشاريه إنه يريد خروج القوات الأميركية سريعا.

ويبدو أن هذا الوضع سيجعل الرئيس على خلاف مع المسؤولين العسكريين الأميركيين الذين يرون أن الحرب على داعش أبعد ما تكون عن الاكتمال.

وكرر جراهام في المقابلة التلفزيونية صدى مخاوف مستشاري البيت الأبيض من انسحاب سريع، قائلا:”هذه كارثة قيد الإعداد.

وأضاف مازال هناك أكثر من 3 آلاف مقاتل من داعش يجوبون سوريا وإذا سحبنا قواتنا في أي وقت قريب فسيعود التنظيم وستخرج الحرب بين تركيا والأكراد عن السيطرة وستمنح دمشق للإيرانيين دون وجود أميركي.

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