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المركز الوطني للتصديق الرقمي يعتمد ثلاث جهات حكومية لخدمات التصديق الحكومي

http://almnatiq.net/?p=560288
المناطق_تبوك
اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً ثلاث جهات حكومية كمقدمي خدمات تصديق حكومي وهي كلية الملك فهد الأمنية وأمانة منطقة تبوك وجامعة الملك خالد وذلك بعد اجتيازها متطلبات المركز بنجاح.
وتمكن هذه الخطوة الجهات المُعتمَدة من إصدار احتياجاتها من شهادات التصديق الرقمي والاستفادة من خدمات المنظومة كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.
يذكر أن المركز يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة التي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم – حكومة مواطنون أعمال – من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية.

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