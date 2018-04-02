“الإنذار المبكّر” في تنبيه متقدّم لحفر الباطن والقصيم: أمطارٌ غزيرة وبَرَد

المناطق_حفر الباطن

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر تنبيهيْن متقدميْن للمنطقة الشرقية والقصيم، يشمل الأول حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة، لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة الواحدة، وتستمر حتى التاسعة صباحاً؛ واصفا الحالة باستمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

والتنبيه الثاني لمنطقة القصيم، ويشمل عقلة الصقور والأجزاء المجاورة، لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 04:00 فجراً وتتواصل حتى الـ 09:00 صباحاً الإثنين؛ واصفاً الحالة باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.