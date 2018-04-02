تفاصيل «307» وظيفة شاغرة بمستشفى الأمير سلطان

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أعلن برنامج مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة عن توفر أكثر من 307 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في التخصصات الإدارية و الصحية والفنية والحرفية لمختلف المؤهلات العلمية.

ويبدأ التقديم اعتبارا 1439/07/15هـ الموافق 1 / 4 / 2018م (ولمدة عشرة أيام).

وقالت إدارة المستشفى أن من ضمن الشروط : أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأي شخص لا تنطبق عليه الشروط سوف يتم استبعاده.

ومن شروط القبول على الوظيفة اجتياز الاختبارات المخصصة لذلك والمقابلة الشخصية ولن يتم استقبال أي متقدم بحضوره شخصياً للمستشفى ويتم التقديم فقط حسب الإيميل الموضح.

وطالبت جميع المتقدمين بضرورة ارسال السيرة الذاتية – المؤهلات العلمية – الخبرات العملية – الهوية الوطنية – بطاقة الهيئة السعودية – للتخصصات الصحية) .

وللتقديم يرجى إرسال الطلبات الموضحة أعلاه في ملف واحد بصيغة PDF مع (كتابة الاسم والوظيفة المتقدم عليها في عنوان الرسالة الإلكترونية للبريد: (PSAFH2018HR@GMAIL.COM) .