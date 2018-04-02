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قال القنصل الروسي في سياتل خاليت أيسين، اليوم الإثنين، إنه تم إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل نهائياً، كما تم إخراج الأغراض من مبنى القنصلية.

وأكد أيسين، أن كافة الأغراض قد نقلت من مقر القنصلية العامة لروسيا في سياتل، وجرى إخطار وزارة الخارجية الأمريكية حول إغلاقه في الفترة التي حددها الجانب الأمريكي قبل نهاية 1 أبريل.

وأضاف اجتمعت إدارة القنصلية العامة مع مكتب وزارة الخارجية في سياتل وأشارت إلى أن أعمال القنصلية العامة وفقاً لقرار السلطات الأمريكية قد توقفت.

وكانت قد أعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.