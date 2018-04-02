بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
القوات الجوية الملكية السعودية تعلن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

القوات الجوية الملكية السعودية تعلن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

أبرز المواد
وفاة الإعلامي فهد الأمير مصور صحيفة المدينة بجازان بحادث مروري

وفاة الإعلامي فهد الأمير مصور صحيفة المدينة بجازان بحادث مروري

أبرز المواد
الكويت تحكم بالإعدام على قاتل “الخادمة الفلبينية” وزوجته

الكويت تحكم بالإعدام على قاتل “الخادمة الفلبينية” وزوجته

أبرز المواد

«30» مخالفة للقيمة المضافة بمعارض السيارات

«30» مخالفة للقيمة المضافة بمعارض السيارات
http://almnatiq.net/?p=560300
المناطق_الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 30 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يوم واحد في عدد من معارض السيارات بمنطقة مكة المكرمة خلال الحملات الميدانية.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الميدانية التابعة لها والبالغ عددها 18 فرقة رصدت خلال يوم واحد 20 مخالفة في جدة و4 مخالفات في مكة و6 مخالفات في الطائف وذلك في جولات تفتيشية شملت 91 موقعاً لمعارض السيارات.

وتركزت المخالفات في عدم التزام المنشأة باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة على الرغم من خضوعها للضريبة، إضافة إلى إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم.

روابط ذات صلة

إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل

إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل
تحذير شديد اللهجة لترامب: لا تمنح دمشق لإيران

تحذير شديد اللهجة لترامب: لا تمنح دمشق لإيران
تفاصيل «307» وظيفة شاغرة بمستشفى الأمير سلطان

تفاصيل «307» وظيفة شاغرة بمستشفى الأمير سلطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*