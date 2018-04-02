«30» مخالفة للقيمة المضافة بمعارض السيارات

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 30 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في يوم واحد في عدد من معارض السيارات بمنطقة مكة المكرمة خلال الحملات الميدانية.

وأوضحت الهيئة أن الفرق الميدانية التابعة لها والبالغ عددها 18 فرقة رصدت خلال يوم واحد 20 مخالفة في جدة و4 مخالفات في مكة و6 مخالفات في الطائف وذلك في جولات تفتيشية شملت 91 موقعاً لمعارض السيارات.

وتركزت المخالفات في عدم التزام المنشأة باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة على الرغم من خضوعها للضريبة، إضافة إلى إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم.