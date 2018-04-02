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عصابة “سلب الوافدين” في قبضة شرطة الرياض

عصابة “سلب الوافدين” في قبضة شرطة الرياض
http://almnatiq.net/?p=560318
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لجهودها المبذولة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, ووفقاً لما ورد لمركز شرطة الشفاء ببلاغ مواطنة عن تعرض سائقها الخاص للسلب تحت تهديد السلاح الناري داخل مقر سكنه وسرقة ما لديه من نقود ومقتنيات.

وعلى ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات , فقد تمكنت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحقيق الاشتباه بخمسة أشخاص أشارت الدلائل إلى ضلوعهم خلف تلك الحادثة – وبفضل الله- تم القبض عليهم في كمين محكم بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض (باكستانيي الجنسية/جلهم في العقد الثالث) وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم , اتضح أنه مجسم بلاستيكي لمسدس “مزيف” وقناع لتغطية الوجه. كما تبين ارتباطهم بحادثة سلب أخرى لوافدين من الجنسية البنجلادشية بذات الأسلوب والنمط الإجرامي, جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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