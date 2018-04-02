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ضبط 20 بحيرة خمور والإطاحة بـ52 مروجًا في جدة

ضبط 20 بحيرة خمور والإطاحة بـ52 مروجًا في جدة
http://almnatiq.net/?p=560327
المناطق_جدة

ألقت شرطة جدة الامساك على 52 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات إفريقية، أقاموا 20 بحيرة للخمور  كذلك تم ضبط 200 جالون كانت جاهزة للترويج، تم تحريزها وإتلافها.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، نفذت صباح اليوم حملة أمنية استهدفت غابات وأحراشًا شرقي المحافظة، والتي اتخذها مخالفون من جنسيات إفريقية ليحولوها إلى مصانع للعرق المسكر والذي يصنع باستخدام مياه الصرف الصحي، وأنشأوا بحيرات من المسكرات، بينما أقام آخرون مصانع من الخمور مستخدمين براميل دفنوها في باطن الأرض، واختبأوا داخل تلك الأحراش قبل أن يتم الإطاحة بهم في حملة أمنية قادها رئيس شرطة جدة العميد محمد الوذنياني.

ونجح رجال الشرطـــة في التغلغل وسط الأحراش الكثيفة وضبط عمالة غير نظامية حولت الأحراش شرقي بريمان للممارسة نشاطات إجرامية لإقامة عدد من مصانع العرق المسكر مستخدمة مياه الصرف الصحي والمستنقعات التي تكثر في المنطقة، وتعتبر هدفًا لهم اتخذوا عليها أوكارًا للتصنيع والترويج، واستخدمت البرك والمستنقعات في تخمير المسكرات والتي يتم تعبئتها في عبوات المياه الصحية قبل أن يتم تصريفها على طالبيها عن طريق الهاتف الجوال والذي يتم بــواسطته تحديد الكمية والموقع لإيصال الطلب.

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