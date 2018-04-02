أمين منطقة حائل يدشن حملة مكثفه لمعالجة التشوه البصري

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دشن أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس صباح يوم الأحد 15 رجب 1439هـ يرافقه رئيس وأعضاء المجلس البلدي وبحضور وكيل الأمين لشئون الخدمات وعدد من مسئولي أمانة المنطقه الحملة المكثفة لمعالجة التلوث البصري وذلك في البلديات الفرعية لمدينة حائل و بدأ تدشين الحملة في بلدية شمال المدينة حيث استقبلهم رئيس البلدية نشمي العنزي بكلمه ترحيبيه استعرض خلالها الخطط المجدولة التي تم اعدادها والتي ستستمر لمدة ستة أسابيع تهدف للحد من ظاهرة التلوث البصري والمخالفات وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام دون التهاون في تطبيق العقوبات النظامية.

عقب ذلك توجه الجميع لبلدية جنوب المدينة وكان باستقبالهم رئيس البلدية د. مشعل المحمدي مقدماً كلمة ترحيبيه موضحاً ان البلدية حرصت على تسخير جميع الامكانيات المتوفرة لديها لإنجاح هذه المبادرة حيث قامت بتشكيل فريق عمل من الادارات ذات العلاقة لإعداد خطة عمل مدروسة تحقق الاهداف المرجوة منها ومتابعة تفعيلها على ارض الواقع بما يخدم المواطن والمقيم.

وأخيراً تم التوجه لبلدية وسط المدينة حيث استقبلهم رئيس البلدية بالنيابة د. تركي الحر مرحباً بالجميع ومقدماً شرحاً مفصلاًَ عما أعدته البلدية من خطط مسبقة مجدوله للعمل على معالجة التلوث البصري داخل نطاقها والذي يتمثل بإزالة اللوحات المخالفة وإزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام وإزالة السيارات التالفة من الشوارع والميادين ومعالجة مواقع الباعة المتجولين كذلك إزالة المظلات المخالفه داخل الأحياء.

وفي ختام ذلك قدم أمين المنطقة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على الدعم الكبير الذي يوليه سموه الكريم للأمانة ورعايته وعنايته الدائمة لمشاريع وأنشطة المنطقة كما قدم شكره لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته لدعم مشاريع المنطقة كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس البلدي حضورهم ومشاركتهم تدشين الحملة كما قدم شكره لوكيل الأمين لشئون الخدمات ورؤساء البلديات الفرعية وكافة الزملاء على جهودهم وسعيهم لتنفيذ جدولة الحملة وفق الخطط المدرجة والسعي لإنجاحها.

ذكر ذلك المركز الإعلامي لأمانة المنطقة مبيناً ان هذه الحملة تأتي ضمن جهود أمانة منطقة حائل في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية و التي تهدف هذه المعالجات إلى تحقيق أثر كبير منها في فترة زمنية قصيرة تصل إلى 6 أشهر وذلك بالتركيز على إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام وكذلك معالجة وضع الباعة المتجولين وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات والمشاتل والمشاحم ومحلات تغيير الزيوت وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها.

مؤكداً على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمواطنين بالتواصل مع الأمانة بملاحظاتهم والإبلاغ على رقم عمليات الأمانة 940 أو عبر أي وسيلة من وسائل التواصل التي أوجدتها الأمانة للإسهام مع البلدية في تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.