بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
القوات الجوية الملكية السعودية تعلن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

القوات الجوية الملكية السعودية تعلن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

أبرز المواد
إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

أبرز المواد

20 غارة للتحالف على مواقع حوثية بصعدة والبيضاء

20 غارة للتحالف على مواقع حوثية بصعدة والبيضاء
http://almnatiq.net/?p=560341
المناطق - وكالات

نفذ طيران التحالف أكثر من 20 غارة جوية على مواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والجوف والبيضاء.

وأفادت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت أولى غاراتها على صعدة، واستهدفت مواقع للحوثيين في الملاحيظ والبقع ومديرية باقم، كما استهدفت المقاتلات جبل الظهرة ووادي القعيف في الجوف، حسبما نقلت “العربية”.

وفي البيضاء، قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بقصف المقاتلات على مقر الأمن المركزي بمدينة البيضاء، المقر الذي جعلت منه الميليشيات نقطة تجمع من أجل مساندة وتعزيز قواتها بالمحافظة.

وكانت قوات الشرعية اليمنية قد واصلت بإسناد من #التحالف تضييق الخناق على المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة #صعدة من أربع جبهات أحدثها جبهة الملاحيظ، حيث استعاد الجيش اليمني معسكر الكامب ومواقع استراتيجية مجاورة.

 

روابط ذات صلة

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه
غزة.. ارتقاع ضحايا “يوم الأرض” إلى 18 قتيلا

غزة.. ارتقاع ضحايا “يوم الأرض” إلى 18 قتيلا
نصائح مهمة لمحبي اللحوم أصحاب ضغط الدم المرتفع

نصائح مهمة لمحبي اللحوم أصحاب ضغط الدم المرتفع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*