20 غارة للتحالف على مواقع حوثية بصعدة والبيضاء

المناطق - وكالات

نفذ طيران التحالف أكثر من 20 غارة جوية على مواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والجوف والبيضاء.

وأفادت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت أولى غاراتها على صعدة، واستهدفت مواقع للحوثيين في الملاحيظ والبقع ومديرية باقم، كما استهدفت المقاتلات جبل الظهرة ووادي القعيف في الجوف، حسبما نقلت “العربية”.

وفي البيضاء، قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بقصف المقاتلات على مقر الأمن المركزي بمدينة البيضاء، المقر الذي جعلت منه الميليشيات نقطة تجمع من أجل مساندة وتعزيز قواتها بالمحافظة.

وكانت قوات الشرعية اليمنية قد واصلت بإسناد من #التحالف تضييق الخناق على المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة #صعدة من أربع جبهات أحدثها جبهة الملاحيظ، حيث استعاد الجيش اليمني معسكر الكامب ومواقع استراتيجية مجاورة.