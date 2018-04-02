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اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أحداث غزة

اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن أحداث غزة
http://almnatiq.net/?p=560344
المناطق -وكالات

أعلن الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية، الثلاثاء، لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح صحفي أن الاجتماع يعقد بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت، ومصر، والأردن.

وقال أبوعلي إن “الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان مسيرة العودة الكبرى بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، والذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام الجمعة الماضية وذلك للمطالبة بحق العودة، بالإضافة الى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف أبوعلي أن “الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتي راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح”.

وشدد الامين العام المساعد، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته المسؤلية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، و تشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمسائلة الاحتلال و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء هذا الاحتلال.

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