إطلاق اسم الملك سلمان على أحد شوارع لبنان

المناطق- الرياض

يعتزم لبنان إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز على أحد شوارع العاصمة بيروت، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن مجلس البلدية سيطلق اسم الملك سلمان على الطريق الممتد من ميناء الحصن إلى زيتونة باي في بيروت، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التاريخية اللبنانية-السعودية، وضرورة الحفاظ عليها.

وأوضحت أن حفل تدشين اسم الشارع سيقام مساء غد الثلاثاء أمام فندق “فور سيزن” في بيروت، بحضور كل من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والقائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض وليد البخاري.