هيئة الاحصاءات : اطلاق البوابة السعودية للإحصاءات والتي ستضم كل ما تصدره الجهات الحكومية من أرقام

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التقى معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة وذلك ضمن برنامج لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة دوريا مع اصحاب المعالي والوزراء .

وفي بداية اللقاء نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتلبية معالي رئيس الهيئة لدعوة الغرفة مشيرا الى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي أطلقته الغرفة مؤخراً وتستضيف خلاله أصحاب المعالي والوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي .

وكشف الدكتور التخفيفي خلال اللقاء عن قرب اطلاق البوابة السعودية للإحصاءات والتي ستضم كل ما تصدره الجهات الحكومية من أرقام ، كما اوضح ان مجلس ادارة الهيئة وافق على تقديم الهيئة بعض خدماتها التي تطلبها الجهات الحكومية او القطاع الخاص بمقابل مالي من خلال شركات متخصصة يتم تأهيلها من قبل الهيئة

واستعرض اللقاء الذي ادارته الاستاذة خلود الدخيل جملة من المبادرات والمحاور والتي تناولت التحول في الإنتاج الإحصائي ودعم القطاع الخاص من خلال إعادة تقييم المنتجات، بالإضافة الى التحول نحو مفهوم العملاء من خلال خدمات طلب البيانات عن طريق قنوات متعددة في الهيئة وأولية الاستجابة، توحيد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والتزام كافة الجهات الحكومية به .

واكد ا لتخيفي توجه الهيئة الى معالجة ظهور بعض الاحصاءات من جهات غير متخصصة من خلال قرب اصدار تراخيص للجهات المتخصصة بمسوحات الاحصاء، ومنع أي جهة غير مرخصة من اصدار الاحصاءات .

كما ناقش اللقاء المشاركة في بناء قواعد معلومات للأنشطة التجارية الجديدة، من خلال انشاء فريق عمل متخصص يتكون من ممثلين عن الهيئة وغرفة الرياض، وشهد اللقاءات العديد من المداخلات من الحضور حول مؤشرات اسعار القطاع العقاري، والناتج المحلي، والقطاع الزراعي، وقطاع الانشاءات، بالإضافة الى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعارض والمؤتمرات .