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لطلاب وطالبات وأطباء طب الأسنان وحديثي التخرج

جامعة القصيم تطلق ملتقى طب الأسنان بنسخته العاشرة

جامعة القصيم تطلق ملتقى طب الأسنان بنسخته العاشرة
http://almnatiq.net/?p=560414
المناطق - بريدة
ينطلق ملتقى القصيم العلمي لطب الأسنان السنوي بنسخته العاشرة والذي تنظمه جامعة القصيم لطلاب وطالبات وأطباء طب الأسنان وحديثي التخرج بالمملكة وذلك يوم غد الثلاثاء 17 من رجب 1439هـ برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة،  ويهدف إلى إنماء بذور التواصل والتبادل المعرفي والعلمي بين طلاب طب الأسنان في المملكة، وتوعية طلاب ومنسوبي الجامعة بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان من خلال جلسات مناقشة ومحاضرات علمية ويشتمل على محاضرات تعليمية، وعروض تقديمية طلابية، وملصقات علمية، ومعارض مصاحبة، تحت إدارة طلابية شاملة من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة القصيم.
 
ويشهد الملتقى تطوراً سنويًا ملحوظاً على صعيد الطرح العلمي أو الاستقطابي لطلاب وطالبات طب الأسنان وكذلك المتحدثين السعوديين والدوليين في سبيل الارتقاءالمعرفي بمجتمع طب الأسنان في المملكة، ومن خلال ملتقى علمي بحثي متميز وطنياً، يستهدف طلاب وأطباء طب الأسنان لتوفير بيئة خصبة علمياً وخلق روح التنافسالشريف في مجتمع طب الأسنان وبرسالة تنظيم واحتضان ملتقى وطني فريد ومتميز يستهدف الطلاب والأطباء لرفع مجتمع طب الأسنان علمياً وبحثياً من خلال طرحالأساس العلمي والبحثي وإقامة ورش عمل للتطوير المهني.
 
كما يسعى الملتقى لإكساب الطلاب والطالبات العديد من المهارات الإدارية والعملية وزرع روح القيادة والعمل الجماعي في الرؤساء والأعضاء المنظمين من الطلاب والطالبات وتعزيز المستوى العلمي والقيم البحثية الإبداعية وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية في المملكة ونشر الإنتاج العلمي والبحثي وغرس وتعزيز قيم التنافس العلميالشريف، وتعزيز الثقافة الصحية للفم والأسنان وبناء جسور التواصل العلمي بين طلاب وطالبات طب الأسنان في المملكة باستضافة متحدثين محليين وعالميين ودعم الشركات السعودية الناشئة بإدخالهم رعاة  في التنظيم والضيافة والتجهيزات والزيارات وتفعيل التراث الاجتماعي المحلي للمنطقة ولتاريخ المملكة و بناء هيكلة واضحةتختص بجودة وتطوير الملتقى ومواكبة الملتقيات العالمية الكبرى.
 
وتم تقسيم مهام العمل للجان المنظمة وهي  لجنة التسجيل وتختص بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الحضور في الملتقى وطباعة بطاقات الاسم وتوزيعها في حينه وإرسالشهادات الحضور للمشاركين، ولجنة ورش العمل وتعمل على اختيار متحدثين لورش العمل المصاحبة للملتقى مع المجلس  واختيار موقع لإقامة الورش وتوفير.
 
وتم تصميم البرامج العلمية والتي تستهدف الطلاب والطالبات وأطباء الأسنان حديثي التخرج لتعزيز الجانب العلمي والاجتماعي، وما يخص مستقبلهم العلمي والمهني وطرح مسابقة العروض التقديمية والملصقات العلمية للبحوث وذلك لحث الطلاب والطالبات على البحث والنهوض بالعلم في المجال وتعزيز الثقة في أنفسهم للمشاركة عالمياً، وعقد ورش عمل مصاحبة في مساء أيام الملتقى والمكونة من ٥ورش عمل، منها المتخصصة في المجال ويصاحب المعرض فعاليات تهتم بالطلاب الأطباء والذي سيحتضن المستلزمات والملابس الطبية والمكتبات الحديثة وأندية طلابية. 

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