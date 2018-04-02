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السيطرة على حريق محدد بغرفة معلمات مدارس المدار بالخبر

السيطرة على حريق محدد بغرفة معلمات مدارس المدار بالخبر
http://almnatiq.net/?p=560417
الدمام - عبدالله السعيدي
نجحت إدارة مدرسة المدار العالمية بالخبر من اخلاء الطالبات بعد حريق محدود اندلع بغرفة المعلمات

وأكد المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص نشوب حريق محدود ومنحصر في غرفة خاصة لاستراحة المعلمات بمدرسة المدار العالمية.

وقال أنه على الفور تم إخلاء الطالبات و منسوبات المدرسة إلى منطقة الإخلاء بنجاح تام، وإبلاغ الدفاع المدني الذي تواجد سريعا وقام بإخماد الحريق والسيطرة عليه ولم يحدث أي إصابات بحمد الله سوى بعض كثافة دخانية نتيجة حادث الحريق الذي وقع بغرفة بالدور الثالث من المبنى.

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