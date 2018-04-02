دراسة لإنشاء مشروع سنترال بارك في الرياض

في إطار جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية والترفيهية في العاصمة الرياض ، تعمل الهيئة حالياً على دراسه لإعداد تصاميم ودراسات لتحويل مطار قاعدة الملك سلمان الجوية إلى حدائق سنترال بارك بمساحة ضخمه تصل إلى2 مليون متر مربع ، تتضمن مسطحات خضراء ووسائل ترفيه وملاعب ومرافق ثقافية ومطاعم وممرات وخدمات عدة ، وعلمت “المناطق” من مصادر مطلعة ، أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ستصدر بياناً تفصيلياً كاملاً عن المشروع ومحتوياته والمرافق التي يضمها بعد الإنتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة به.