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دراسة لإنشاء مشروع سنترال بارك في الرياض

دراسة لإنشاء مشروع سنترال بارك في الرياض
http://almnatiq.net/?p=560421
الرياض- وليد الحمود
في إطار جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية والترفيهية في العاصمة الرياض ، تعمل الهيئة حالياً على دراسه لإعداد تصاميم ودراسات لتحويل مطار قاعدة الملك سلمان الجوية إلى حدائق سنترال بارك بمساحة ضخمه تصل إلى2 مليون متر مربع ، تتضمن مسطحات خضراء ووسائل ترفيه وملاعب ومرافق ثقافية ومطاعم وممرات وخدمات عدة ، وعلمت “المناطق” من مصادر مطلعة ، أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ستصدر بياناً تفصيلياً كاملاً عن المشروع ومحتوياته والمرافق التي يضمها بعد الإنتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة به.

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