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أمطار خفيفة ومتوسطة على حائل

أمطار خفيفة ومتوسطة على حائل
http://almnatiq.net/?p=560431
المناطق- حائل
هطلت مساء البارحة و فجر اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها ومحافظات الشملي وسميراء والشنان وموقق والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
-و قبل قليل سالت امطار على عدد من المحافظات و القرى و المراكز الواقعة جنوب منطقة حائل و شرقها شملت قرية الحامرية جنوب حائل و قرية المضيح شرق حائل و قرية الصداعية جنوب حائل و قرية السبعان و قرية الشرى شرق منطقة حائل .
-كما توقعت الهيئة العامة الارصاد و حماية البيئة الْيَوْمَ استمرار هطول الأمطار رعدية من خفيفة الى متوسطة على منطقة حائل ومن المتوقع ان يكون هناك رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومن المتوقع ان تستمر حتى الساعات الاولى من مساء الْيَوْمَ .

 

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