أمير القصيم يبحث غداً مشاريع الخدمات العامة باجتماع المحافظين

المناطق - بريدة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , غداً الثلاثاء , الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمحافظي منطقة القصيم بمقر أمانة مجلس المنطقة بديوان الأمارة بمدينة بريدة , بحضور وكلاء الأمارة ومدراء العموم وعدد من مدراء الجهات الحكومية بالمنطقة .

وبين أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي , أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في كل مايتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية ومشاريع الخدمات العامة ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية وإتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها .