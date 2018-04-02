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جديد قضية "معنفة أبها"..

المعنفة تنكر القضية والزوج: “الفيديو مفبرك”.. وهيئة حقوق الإنسان “تتفرج”

http://almnatiq.net/?p=560441
المناطق ـ (خاص)

توصلت “المناطق” عبر مصادرها الخاصة إلى معلومات جديدة في قضية “معنفة أبها” التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووصل هاشتاق #أنقذوا_معنفة_أبها إلى الترند فجر اليوم، حيث تشير المعلومات إلى أن الزوجة 25 عاماً أنكرت تعرضها لأي عنف من زوجها 33 عاماً، فيما أشار الزوج إلى أن الفيديو “مفبرك” و “الصوت” مركب.

 

وفي معلومات متضاربة حول القضية تضمنت أن المبلغة والتي قامت بتصوير المقطع سيتم استدعاؤها للتحقيق، في حين أشار أحد المواطنين إلى أن إحدى قريباته تواصلت معه وطلبت منه التدخل لإنقاذ سيدة تتعرض للضرب في منزل قريب من منزلها في حي الهيام بأبها، فتحرك للموقع مباشرة وسمع الصراخ وتأكد منه، وتواصل مع متحدث العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق أحد معارفه، حيث قام متحدث الوزارة بتحويل القضية إلى هاتف البلاغات 1919، وهو ما يتناقض مع ما أشارت إليه دار الحماية الاجتماعية بأبها والذي ينص على انها باشرت القضية عند الساعة 1:30 فجراً، قبل وصول البلاغ بشكل رسمي، مشيرة إلى أن الباحث الاجتماعي (تحتفظ المناطق باسمه) قد باشر برفقة الجهات المعنية الحادثة في منزل المعنفة، فيما لم يذكر إن كان ضمن الفريق عنصر نسائي “باحثة اجتماعية” من قبل الدار كما هو المتبع، وبما يسمح بالتواصل مع المعنفة بما يضمن تقديمها للمعلومات الصحيحة والدقيقة، بعيداً عن أي ضغوط أو خوف أو خجل، في ظل وجود رجال الأمن وموظفي الشؤون الاجتماعية، كما تشير معلومات أخرى إلى وصول مشرفة القسم النسائي بالشؤون الاجتماعية للموقع في وقت متأخر 3:00 فجراً.

 

وفي الوقت الذي ينتظر أن تكون هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير أول من يباشر قضية “معنفة أبها” لممارسة دورها الرقابي المطلوب منها، كان الحال غير ذلك، فقد أخذت الهيئة دور المتفرج، بانتظار ما يصدر عن الجهات التنفيذية الأخرى، (الشرطة، الحماية، النيابة)، حتى بعد أن أحيلت المعنفة من شرطة شرق أبها إلى مستشفى عسير المركزي فجراً، لإعداد تقرير طبي عن الحالة، وحتى انتهاء دوام اليوم الإثنين، لم تباشر هيئة حقوق الإنسان القضية، ولم يتحرك أي مختصين أو مختصات من الهيئة لزيارة المعنفة ومتابعة قضيتها، للتحقق والتأكد من الإجراءات المتبعة، وضمان عدم وجود أي ضغوط عليها لتغيير أقوالها، أو عدم الإدلاء بأي معلومات تفيد القضية.

 

 

 

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