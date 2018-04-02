إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب الترشح للعمل الإشرافي

المناطق - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في لجنة التشكيلات الإشرافية الاحتياج القائم في الإدارات ومكاتب التعليم في كل من سكاكا ودومة الجندل وطبرجل وصوير.

وحث مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية رئيس لجنة التشكيلات الإشرافية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان المتميزين على التقدم وتعبئة الاستمارات المطلوبة حسب التخصصات التالية: الصفوف الأولية واللغة العربية والرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء والإدارة المدرسية واللغة الإنجليزية والتربية البدنية وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإدارية ووحدة الرعاية السلوكية والموهوبين والتدريب التربوي وتقنية المعلومات والاستديو التعليمي والتوجيه والإرشاد والأمن والسلامة وتميز والمختبرات المدرسية.

وقال الزيدان إن التقديم يكون وفقاً للتواريخ المعتمدة وهي يوم الاثنين 30/7 آخر موعد لاستقبال ملفات الراغبين في العمل الإشرافي وترسل ملفات المتقدمين لإشراف المجالات إلى الإدارات المختصة وترسل ملفات المتقدمين لإشراف المواد لمكاتب التعليم، ويوم الاثنين 14/8 موعد الإعلان المبدئي لأسماء من انطبقت عليهم الشروط.