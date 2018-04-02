إدارة “تعليم الجوف” تطبق الاختبارات الوطنية

المناطق - الجوف

طبقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف ممثلة في برنامج تطوير مهارات التربويين، الاختبارات الوطنية التابعة للمركز الوطني للقياس، في مجموعة من مدارس المنطقة صباح اليوم.

واطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان على سير الاختبارات، في مدرسة الرحمانية الابتدائية.

وأوضح مدير برنامج تطوير مهارات التربويين ومنسق الإدارة للمركز الوطني للقياس الأستاذ عاطف بن سعود الضويحي أن الاختبارات استهدفت طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات والعلوم واللغة العربية في 42 مدرسة للبنين والبنات.