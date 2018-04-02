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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7783.48 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7783.48 نقطة
http://almnatiq.net/?p=560450
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 17.40 نقطة ليقفل عند مستوى 7783.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 191 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي, ومجموعة السريع, وأسواق عبدالله العثيم, والأندلس, وإكسترا الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات دار الأركان, وأسمنت الجنوب, والأسمنت السعودي, ووفا للتأمين, وبدجت السعودية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.37% و 5.39% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والجزيرة, وسابك، وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، والإنماء، والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 23.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2936.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 ألف سهم تقاسمتها 177 صفقة.

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