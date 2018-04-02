أمير القصيم : لجان التنمية ترسم عملاً إجتماعياً فعالاً وعليها مسؤوليات كبيرة في ظل المتغيرات التقنية

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم , مديري مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة ، ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المانع , الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه نسخة من تقرير برنامج “عيدنا في حينا 38” .

وبارك سمو أمير منطقة القصيم لهم هذا الإنجاز والعمل المجتمعي المتميز , مقدماً شكره لمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية الاجتماعية بعنيزة ، وأعيان وأهالي مدينة بريدة ومحافظة عنيزة على ما قدموه لاحتفال عيد الفطر المبارك بعنوان “عيدنا في حينا 38” ، حاثاً إياهم على مواصلة العمل لكل ما فيه خير للمستفيدين من خدمات مركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية الاجتماعية بعنيزة ، سائلاً الله العون والتوفيق للجميع .

وأكد سموه على ضرورة تطوير العمل في مراكز التنمية الاجتماعية الموزعة في مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم , مؤكداً سموه على أن لجان التنمية ترسم عملاً إجتماعياً فعالاً لخدمة الأفراد والمجتمع وعليها مسؤوليات كبيرة في ظل المتغيرات التقنية الحديثة , مشيراً إلى أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يحظى ولله الحمد بدعم كبير ومتواصل من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله – , وهي تقدم خدماتها السامية عبر كوادر عالية الهمة , داعياً المولى أن تكون هذه المراكز عاكسة لعمل اجتماعي يقوم على خدمة الأفراد ويسعى إلى تحقيق أهدافها السامية .

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المانع أن الجميع سيبذل جهده لأن تكون هذه المراكز مرتكزاً في مجال المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها من خلال برامج ومشاريع إستراتيجية وتتناغم مع سياسات التنمية الوطنية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته النيرة والتي ستكون نبراساً لهم في مجال عملهم الاجتماعي ، منوهاً بما تحظى به مراكز التنمية الاجتماعية في المنطقة من دعم من قبل سموه ، لتوصيل رسالتها السامية لخدمة المجتمع .