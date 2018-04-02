الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني بالمنطقة الشرقية ، وذلك خلال استقباله لمعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، وبرفقته رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل، والرئيس التنفيذي للشركة تركي الجعويني، مؤكداً سموه على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم، وإضافة المزيد من الرحلات الداخلية والدولية، وكذلك استقطاب شركات طيران عالمية ورفع مستوى الخدمات بالمطار ، موجهاً سموه بإقامة مشاريع على أرض الواقع حيث يحمل المطار مساحات شاسعة ويمكن الاستفادة منها بعمل أسواق تجارية وفنادق تخدم المسافرين والمواطنين، متمنياً سموه للهيئة ولمنسوبيها التوفيق في تحقيق التطلعات.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية معالي رئيس الهيئة والوفد المرافق واطلع سموه كذلك على مشاريع الهيئة في المنطقة ، متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد.

فيما عبر معالي رئيس الهيئة عن شكره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على الاستقبال والتوجيه بما يخدم قطاع النقل الجوي وبما يلبي احتياجات المنطقة ، مؤكداً معاليه بأنه سيتم إنشاء توسعة خاصة بالصالة الرئيسية بمطار الملك فهد الدولي وأيضاً استقطاب شركات عالمية لرفع مستوى الخدمات بالمطار.