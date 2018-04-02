احدث الأخبار

القيادة تهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم : لجان التنمية ترسم عملاً إجتماعياً فعالاً وعليها مسؤوليات كبيرة في ظل المتغيرات التقنية
منطقة القصيم
 الفيصل: باسم الملك وباسم كل سعودي شكراً لنخبة شباب الوطن
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7783.48 نقطة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تطبق الاختبارات الوطنية
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب الترشح للعمل الإشرافي
منطقة الجوف
 المعنفة تنكر القضية والزوج: “الفيديو مفبرك”.. وهيئة حقوق الإنسان “تتفرج”
أبرز المواد
 أمير القصيم يبحث غداً مشاريع الخدمات العامة باجتماع المحافظين
منطقة القصيم
بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

أبرز المواد
ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

أبرز المواد

الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية

الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=560473
الدمام - عبدالله السعيدي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني بالمنطقة الشرقية ، وذلك خلال استقباله لمعالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، وبرفقته رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام المهندس عبدالله بن محمد الزامل، والرئيس التنفيذي للشركة تركي الجعويني، مؤكداً سموه على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم، وإضافة المزيد من الرحلات الداخلية والدولية، وكذلك استقطاب شركات طيران عالمية ورفع مستوى الخدمات بالمطار ، موجهاً سموه بإقامة مشاريع على أرض الواقع حيث يحمل المطار مساحات شاسعة ويمكن الاستفادة منها بعمل أسواق تجارية وفنادق تخدم المسافرين والمواطنين، متمنياً سموه للهيئة ولمنسوبيها التوفيق في تحقيق التطلعات.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية معالي رئيس الهيئة والوفد المرافق واطلع سموه كذلك على مشاريع الهيئة في المنطقة ، متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد.

فيما عبر معالي رئيس الهيئة عن شكره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على الاستقبال والتوجيه بما يخدم قطاع النقل الجوي وبما يلبي احتياجات المنطقة ، مؤكداً معاليه بأنه سيتم إنشاء توسعة خاصة بالصالة الرئيسية بمطار الملك فهد الدولي وأيضاً استقطاب شركات عالمية لرفع مستوى الخدمات بالمطار.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة

الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة
الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية

الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية
مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018

مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*