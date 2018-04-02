احدث الأخبار

القيادة تهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم : لجان التنمية ترسم عملاً إجتماعياً فعالاً وعليها مسؤوليات كبيرة في ظل المتغيرات التقنية
منطقة القصيم
 الفيصل: باسم الملك وباسم كل سعودي شكراً لنخبة شباب الوطن
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7783.48 نقطة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تطبق الاختبارات الوطنية
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب الترشح للعمل الإشرافي
منطقة الجوف
 المعنفة تنكر القضية والزوج: “الفيديو مفبرك”.. وهيئة حقوق الإنسان “تتفرج”
أبرز المواد
 أمير القصيم يبحث غداً مشاريع الخدمات العامة باجتماع المحافظين
منطقة القصيم
بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

أبرز المواد
ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

أبرز المواد

مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018

مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018
http://almnatiq.net/?p=560480
المناطق - الأحساء

عقد مجلس إدارة غرفة الأحساء اجتماعه الخامس بالدورة العاشرة 1438ـ 1442هـ (2017 ـ 2020م)، برئاسة الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس المجلس، حيث جرت مناقشة ترتيبات التحضير لمنتدى الأحساء للاستثمار وتسويق الرعايات والمناسبات للغرفة واعتماد أسم الشركة التي ستنفذ المنتدى بعد استيفاء عمليات المناقصة والتقييم والمفاضلة والاختبار اللازمة بين عروض وامكانات المتنافسين.

واستعرض الاجتماع الذي جرى مؤخرًا، بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة، تقريرًا موجزًا حول أهم الفعاليات التي نفذت في الفترة السابقة، ووقف على ترتيبات وإجراءات تنظيم المناسبات والأنشطة القادمة، مثمنًا جهود الأمانة العامة والجهاز التنفيذي واللجان القطاعية على جهودهم المشتركة لتفعيل وإنجاز هذه الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في تواريخها المحددة بما يخدم مسيرة عمل ونجاح الغرفة وما يصبو إليه منتسبيها وقطاع الأعمال بالأحساء.

وأطلع الاجتماع على مخرجات اجتماعات اللجنة التنفيذية بالغرفة مثمنًا جهودها وحرصها على متابعة الأداء وسير العمل، متطرقًا لمشروع تطوير مركز معارض الأحساء التابع للغرفة. كما ناقش كتيب التقرير السنوي للغرفة لعام 2017 الذي يضم مخلصًا وافيًا حول البرامج والأنشطة والفعاليات التي نفذت خلال العام المنصرم، مثمنًا مستوى الالتزام بتنفيذ الخطة.

وبحث الاجتماع الذي حضره بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك نائب الأمين، ترتيبات برنامج زيارة وفد من مسؤولي الغرفة للأشقاء في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، حيث وافقت وزارة التجارة والاستثمار مشكورة على طلب الزيارة المقدم من الغرفة على أن يتم تحديد الوقت المناسب لاحقًا.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة

الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة
الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية

الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية
الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية

الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*