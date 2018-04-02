مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018

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عقد مجلس إدارة غرفة الأحساء اجتماعه الخامس بالدورة العاشرة 1438ـ 1442هـ (2017 ـ 2020م)، برئاسة الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس المجلس، حيث جرت مناقشة ترتيبات التحضير لمنتدى الأحساء للاستثمار وتسويق الرعايات والمناسبات للغرفة واعتماد أسم الشركة التي ستنفذ المنتدى بعد استيفاء عمليات المناقصة والتقييم والمفاضلة والاختبار اللازمة بين عروض وامكانات المتنافسين.

واستعرض الاجتماع الذي جرى مؤخرًا، بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة، تقريرًا موجزًا حول أهم الفعاليات التي نفذت في الفترة السابقة، ووقف على ترتيبات وإجراءات تنظيم المناسبات والأنشطة القادمة، مثمنًا جهود الأمانة العامة والجهاز التنفيذي واللجان القطاعية على جهودهم المشتركة لتفعيل وإنجاز هذه الفعاليات واللقاءات والاجتماعات في تواريخها المحددة بما يخدم مسيرة عمل ونجاح الغرفة وما يصبو إليه منتسبيها وقطاع الأعمال بالأحساء.

وأطلع الاجتماع على مخرجات اجتماعات اللجنة التنفيذية بالغرفة مثمنًا جهودها وحرصها على متابعة الأداء وسير العمل، متطرقًا لمشروع تطوير مركز معارض الأحساء التابع للغرفة. كما ناقش كتيب التقرير السنوي للغرفة لعام 2017 الذي يضم مخلصًا وافيًا حول البرامج والأنشطة والفعاليات التي نفذت خلال العام المنصرم، مثمنًا مستوى الالتزام بتنفيذ الخطة.

وبحث الاجتماع الذي حضره بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك نائب الأمين، ترتيبات برنامج زيارة وفد من مسؤولي الغرفة للأشقاء في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، حيث وافقت وزارة التجارة والاستثمار مشكورة على طلب الزيارة المقدم من الغرفة على أن يتم تحديد الوقت المناسب لاحقًا.