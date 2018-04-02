احدث الأخبار

القيادة تهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية
المنطقة الشرقية
 مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم : لجان التنمية ترسم عملاً إجتماعياً فعالاً وعليها مسؤوليات كبيرة في ظل المتغيرات التقنية
منطقة القصيم
 الفيصل: باسم الملك وباسم كل سعودي شكراً لنخبة شباب الوطن
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7783.48 نقطة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تطبق الاختبارات الوطنية
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تفتح باب الترشح للعمل الإشرافي
منطقة الجوف
 المعنفة تنكر القضية والزوج: “الفيديو مفبرك”.. وهيئة حقوق الإنسان “تتفرج”
أبرز المواد
 أمير القصيم يبحث غداً مشاريع الخدمات العامة باجتماع المحافظين
منطقة القصيم
بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

أبرز المواد
ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

أبرز المواد

الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية

الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=560483
المناطق - الدمام

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين في مكتب سموه بديوان الإمارة على أحدث الخدمات التي يقدمها البريد السعودي والتطور الذي يشهده في مجال الخدمات البريدية، وذلك خلال استقباله مدير عام بريد المنطقة الشرقية الأستاذ أحمد محمد البليهد، مؤكداً سموه على أهمية العمل على تطوير الخدمات البريدية ومن بينها تنفيذ مبادرة العنوان الوطني التي أصبحت إلزامية على جميع المواطنين والمقيمين اعتبارا من غرة شهر رجب من هذا العام وما يحققه ذلك في تفعيل الحكومة الالكترونية، وموجهاً شكره للبريد السعودي على التطور النوعي الذي يشهده وفق معايير الجودة العالمية في الأداء والموثوقية.

من جهته قدم الاستاذ البليهد الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لما يجري في بريد المنطقة الشرقية .

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة

الأمير سعود بن نايف يقلد المقدم ابا العلا رتبته الجديدة
مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018

مجلس إدارة غرفة الأحسـاء يبـحث تـرتيبـات التحـضير لمنتـدى الاسـتثمار 2018
الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية

الأمير سعود بن نايف يطلع على المشروعات التطويرية للهيئة العامة للطيران المدني بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*