الأمير أحمد بن فهد يطلع على خدمات البريد السعودي بالشرقية

المناطق - الدمام

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين في مكتب سموه بديوان الإمارة على أحدث الخدمات التي يقدمها البريد السعودي والتطور الذي يشهده في مجال الخدمات البريدية، وذلك خلال استقباله مدير عام بريد المنطقة الشرقية الأستاذ أحمد محمد البليهد، مؤكداً سموه على أهمية العمل على تطوير الخدمات البريدية ومن بينها تنفيذ مبادرة العنوان الوطني التي أصبحت إلزامية على جميع المواطنين والمقيمين اعتبارا من غرة شهر رجب من هذا العام وما يحققه ذلك في تفعيل الحكومة الالكترونية، وموجهاً شكره للبريد السعودي على التطور النوعي الذي يشهده وفق معايير الجودة العالمية في الأداء والموثوقية.

من جهته قدم الاستاذ البليهد الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لما يجري في بريد المنطقة الشرقية .