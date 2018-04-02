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القيادة تهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
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المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.

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