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تنبيه للأسر المنتجة المشاركة في مهرجان كلنا الخفجي

تنبيه للأسر المنتجة المشاركة في مهرجان كلنا الخفجي
http://almnatiq.net/?p=560501
الخفجي - فهد المريخي
بناء على التوقعات الصادرة هذا اليوم عن الطقس في محافظة الخفجي والتي تشير إلى احتمال وجود رياح وأمطار متفرقة، فقد قامت إدارة مهرجان كلنا الخفجي بالتواصل مع إدارة الدفاع المدني في محافظة الخفجي، حيث قامت إدارة الدفاع المدني بتزويد محافظة الخفجي بالتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الذي يفيد بأن هناك احتمال بوجود رياح نشطة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة مما قد يمثل أن القرية الشعبية عبارة عن خطر على الأسر المنتجة خصوصا مبان مؤقتة.
وحفاظا على سلامة الأسر المنتجة والزوار، فقد تقرر وقف نشاط الأسر المنتجة اعتبارا من الغد، وسينظر في مدى إمكانية استمراره في ظل الأجواء المتقبلة خلال الفترة الحالية من العام.
ً
علما بأن بلدية محافظة الخفجي وبتنسيق مع محافظة الخفجي، تعكف حاليا على دارسة وضع الأسر المنتجة وتخصيص موقع دائم لهم في أحد المواقع ذات الجذب.

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