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وكيل المحافظة يرعى حفل جائزة التميز الإداري للتعليم بالأحساء الاربعاء

وكيل المحافظة يرعى حفل جائزة التميز الإداري للتعليم بالأحساء الاربعاء
http://almnatiq.net/?p=560504
الأحساء - فهد المريخي
نيابة عن سمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود يرعى سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري يوم الأربعاء 18 / 7 / 1439 هـ  الموافق 4 ابريل 2018م حفل جائزة التميز الإداري للعام الدراسي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ  على مستوى إدارات التعليم بالمملكة ، وذلك بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء ، بحضور سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ أحمد بن محمد بالغنيم ومساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة ووجهاء المحافظة ومدراء الإدارات و مكاتب التعليم ومنسوبي الإدارة ، حيث حصلت إدارة تعليم الأحساء على المركز الأول في ترتيب فئة التميز الإداري ، والذي كرمت خلال حفل الوزارة بالرياض من قبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، وتعد جائزة التميز الإداري من فروع جائزة التميز في وزارة التعليم وتشمل كافة إدارات العموم بالوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ، حيث تتنافس على تحقيق أفضل النتائج والدرجات في تسعة معايير تشمل القيادة الإدارية ، السياسات والاستراتيجيات ، الموارد البشرية وتنميتها ، الشراكة والموارد ، وإدارة العمليات ، والإدارة الإلكترونية ، والتركيز على المستفيدين ، والتأثير على المجتمع ، ونتائج الأداء الرئيسية ،
وتأتي المبادرة بالتكريم من قبل تعليم الأحساء لمنسوبية ” البنين – البنات ”  إيمانًا بأهمية هذه الجائزة والمشاركة فيها وقيمة مضافة في عالم الجودة ، واستشعارًا بدورها الكبير في تجويد عناصر المنظومة التعليمية ؛ ونشر ثقافة التميز ، ولا شك أن هذا الإنجاز هو ثمرة عطاء وكفاح متواصل من منسوبي الإدارة ومنسوباتها ، ورد لجميل من أبدعوا في الأداء .

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