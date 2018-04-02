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برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد يشرف حفل المكتب التعاوني بالدمام مساء غد ” الثلاثاء”

برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد يشرف حفل المكتب التعاوني بالدمام مساء غد ” الثلاثاء”
http://almnatiq.net/?p=560507
المناطق - الدمام
برعاية  صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يشرف صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية  حفل المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه حيث انطلق كأول مكتب للدعوة في المنطقة الشرقية، ويحتفي المكتب بإسلام 11.750 مسلما جديدا أسلموا على أيدي دعاة المكتب بالدمام من جنسيات مختلفة، ويقام الحفل مساء غد الثلاثاء  في فندق الشيراتون في الدمام . 

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