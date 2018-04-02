أمانة الجوف تسوق للفرص الاستثمارية في ملتقى السفر والاستثمار بالرياض

المناطق - الرياض

تشارك أمانة منطقة الجوف في ملتقى السفر والاستثمار السياحي بمدينة الرياض الذي انطلقت فعاليته بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، ضمن مشاركة مجلس التنمية السياحية بالجوف.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالله الماجد , أن مشاركة أمانة منطقة الجوف تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في المنطقة وتسويقها كوجهة سياحية مميزة في شمال المملكة وإبراز خدماتها السياحية والبعد الحضاري للمنطقة .

وكما شاركت بلدية محافظة القريات وببلدية محافظة طبرجل في الجناح لعرض الفرص وعناصر الجذب السياحي بالمنطقة بالإضافة الى وجود عروض مرئيّة لهذه المشاريع ولوحات تعريفية بمنطقة الجوف ومواقعها السياحية , ومميزاتها ومواقعها الاستثمارية .

ويأتي في مقدمة هذه المشاريع التي تعرضها أمانة المنطقة مشروع ملتقى البحيرة في محافظة دومة الجندل, ويتضمن العرض كتيب تعريفي بالمشروع الذي يحتوي كافة التفاصيل عن المشروع بداية من الدراسات البيئية للبحيرة وطبوغرافية الموقع وصولا للتصميم النهائي للمشروع وأنشطته.

وكشف الماجد أن مشروع ملتقى البحيرة الذي يقع على مساحة 8 مليون متر مربع تشمل حقائب استثمارية متنوعة اجتماعياً وثقافياً ، ومنطقة المطاعم المطلة على البحيرة، ومنطقة الأسواق والتي تضم مول تجاري وأخر خاص بالمنتجات المحلية والأسر المنتجة، وفندق من فئة الأربع نجوم والذي يخدم منطقة رجال الأعمال والمخصصة للأنشطة التجارية ، وكذلك فندق من فئة الخمس نجوم للباحثين عن الاسترخاء والإقامة الفاخرة بإطلاله رائعة على البحيرة، ومناطق الخدمات التي توفر المساجد والجوامع لخدمة المشروع.

فيما سيتم تطوير البحيرة وفق جدول زمني يتم منحه للمستثمرين فور البدء بتطوير البحيرة , ويتيح الملتقى الفرصة للراغبين بالاستثمار الاستفسار عن طريق الجناح.

كما يعرض الجناح فيديو لمنتزه الأمير فهد بن بدر، والذي يعد مشروعاً تطويري للمنطقة الجبلية غرب مدينة سكاكا، والتي تتميز بإطلاله فريدة على المدينة. وهو مشروع ترفيهي يضم عدة مناطق بأنشطة متعددة .

كذلك احتوى الجناح على عرض لمشروع واحة الزيتون الاستثمارية، وهي مدينة صناعية فريدة من نوعها، إذ تتخصص بمنتجات الزيتون، وتحتوي على مناطق خاصة بعرض وبيع المنتجات، ومنطقة المصانع التي تحتوي على المعاصر ومصانع التعبئة والتغليف والتخليل، ومناطق الصناعات المرتبطة كمصانع الفحم وأوراق الزيتون والزيوت العطرية وخلافه من المنتجات التي تعتمد على نواتج العصر. وبذلك تكون هذه أول مدينة صناعية من نوعها بالمملكة والشرق الأوسط .

بالإضافة على ٣٠ فرصة استثمارية بالمنطقة تحتوى على فنادق ومطاعم ومولات تجارية .

من جهته أكد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أن أمانة المنطقة حرصت على المشاركة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , وذلك لتستغل تواجد الزوار ورجال الأعمال الزائرين للملتقى ولتعريفهم بفرص الاستثمار التي تطلقها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها , خاصة ملتقى البحيرة الذي يحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف، حيث نسعى جاهدين لاستقطاب المستثمرين لهذا الموقع الذي يعد اهم مواقع الجذب السياحي بالمنطقة , وقد نجحت البحيرة بجميع الفعاليات التي استضافتها باستقطاب الجمهور بأعداد كبيرة وهذا محفز للمستثمرين للإقبال على هذا الملتقى.

ويعد ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حدثاً سنوياً مهماً لصناعة السياحة والاستثمار بالمملكة ويحظى بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والشركات المحلية والعارضين، ويتضمن برنامج الملتقى إقامة العديد من المؤتمرات والورش العلمية التي تتناول مواضيع عدة تخدم قطاع الاستثمار السياحي .