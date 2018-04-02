احدث الأخبار

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد محايلي
منطقة جازان
 بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس
أبرز المواد
 الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا
أبرز المواد
 الإمارات تتقدم بشكوى رسمية بشأن اعتداءات قطر على الطائرات المدنية
أبرز المواد
 غوغل تطلق لعبة احتفاء بـ “كذبة أبريل”
أبرز المواد
 وصول 9 شاحنات تحوي مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مأرب اليمنية
أبرز المواد
 الأرصاد وحماية البيئة تكشف أسباب تلوث بحيرة السمكة بجدة في ندوة علمية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تسوق للفرص الاستثمارية في ملتقى السفر والاستثمار بالرياض
منطقة الجوف
 برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد يشرف حفل المكتب التعاوني بالدمام مساء غد ” الثلاثاء”
المنطقة الشرقية
 وكيل المحافظة يرعى حفل جائزة التميز الإداري للتعليم بالأحساء الاربعاء
منوعات
 تنبيه للأسر المنتجة المشاركة في مهرجان كلنا الخفجي
المنطقة الشرقية
 الرئيس المصري يفوز بفترة رئاسية ثانية
أبرز المواد
بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

أبرز المواد
إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

إبلاغ متسابق بوفاة والده على الهواء يطيح بكبار مسؤولي بداية

أبرز المواد
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

أبرز المواد
ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

ميزة يستعد واتساب إطلاقها .. لطالما انتظرها مستخدموه

أبرز المواد

الأرصاد وحماية البيئة تكشف أسباب تلوث بحيرة السمكة بجدة في ندوة علمية

الأرصاد وحماية البيئة تكشف أسباب تلوث بحيرة السمكة بجدة في ندوة علمية
http://almnatiq.net/?p=560513
المناطق - واس

أوصت الدراسات البحثية والأوراق العلمية التي قدمت خلال الندوة العلمية التي قامت بها هيئة الأرصاد وحماية البيئة لمعرفة حقيقة تلوث بحيرة السمكة بمنطقة أبحر الشمالية بجدة بالطحالب السامة، بمعالجة تلوث البحيرة وإعادة تأهيلها من خلال تبني الحلول المستدامة، وإيقاف مصادر تلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي، وتخفيف تلوث قاع البحيرة بالعناصر الثقيلة بزراعة أنواع النباتات لها القدرة على امتصاص الملوثات وتخفيف ملوحة المياه، بإضافة المياه العذبة وزيارة التبادل مع مياه البحر.
وأوضح معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، خلال افتتاح أعمال الندوة اليوم بمقر الهيئة، أن هدف الندوة الوصول إلى معرفة طرق المعالجة وإعادة التأهيل المثلى وفق الإشتراطات والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، بجانب الوقوف على الحقائق العلمية لدراسات جودة المياه من خلال أوراق عمل يقدمها عدد من الباحثين والمتخصصين.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً عاجلا بتوجيه سمو محافظ جدة مع أمانة جدة، ليتم معالجة مياه البحيرة أو يتم التخلص منها بالشكل الصحيح، وشكلت فريق تنسيقي، لوضع إجراءات إحترازية لحين إنتهاء الدراسة البحثية، بعدم الإقتراب من البحيرة وملامسة مياهها حتى تظهر نتائج التحاليل.
وفي ختام أعمال الندوة العلمية كشف مدير مركز البحوث والتطوير، الدكتور طلال الميلبي، أسباب تلوث البحيرة، التي خلصت إلى أن تراكم مياه البحر والتبخر أدى إلى زيادة ملوحة البحيرة بشكل كبير، بجانب تسريب مياه الصرف الصحي بشكل مباشر، كما أن تغير لون المياه بسبب وجود كمية كبيرة من الطحالب الخضراء التي تنتج B-carotene، وهو نوع من الطحالب غير سام، بالإضافة إلى تسرب مياه المجاري والأنشطة الجيوجينية والبشرية.
وأشار الدكتور الميلبي إلى أن مدة الدراسة البيئية استغرقت 5 أشهر الماضية لمعرفة أسباب تلوث البحيرة، حيث تم ملاحظة نشوء مشكلة بيئية في بحيرة السمكة، وانبعاث روائح كريهة، وتغير لون البحيرة وتدرجها من اللون الوردي للون البني، وتزايد الشكوى من أفراد المجتمع.

روابط ذات صلة

بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس

بالأسماء.. نقل ٣٦٠٥ معلم و معلمة إلى المستوى الخامس
الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

الذهب يرتفع مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا
الإمارات تتقدم بشكوى رسمية بشأن اعتداءات قطر على الطائرات المدنية

الإمارات تتقدم بشكوى رسمية بشأن اعتداءات قطر على الطائرات المدنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*