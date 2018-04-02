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وصول 9 شاحنات تحوي مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مأرب اليمنية

وصول 9 شاحنات تحوي مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مأرب اليمنية
http://almnatiq.net/?p=560516
المناطق - واس

وصلت 9 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة مأرب اليمنية قادمة من منفذ الوديعة الحدودي اليوم, تحمل 198 طنًا من المواد الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة في الأيام القليلة المقبلة، وفق برنامج زمني معد لذلك، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ومن خلال الشريك المحلي, وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن.

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