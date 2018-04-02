غوغل تطلق لعبة احتفاء بـ “كذبة أبريل”

المناطق - الرياض

بمناسة “كذبة أبريل”، أطلقت غوغل لعبة جديدة تسمى “Where’s Waldo” ضمنتها داخل خرائطها، ويمكن تجربتها على أندرويد وiOS والحواسيب المكتبية.

وأضافت غوغل هذه اللعبة بدءا من غرة أبريل، وستتواصل لغاية الأسبوع المقبل، ويمكن الحصول عليها عن طريق تحديث تطبيق “Google Maps”.

Looks like many of you have found our buddy Waldo. 🙌 Show us what else you found, share with #WaldoMapspic.twitter.com/NzswcuPgeT — Google Maps (@googlemaps) April 1, 2018

If you haven’t yet, you should soon. Jump into the the journey on Google Maps. pic.twitter.com/zjRKCWm9E0 — Google Maps (@googlemaps) March 31, 2018

وعند فتح التطبيق، سترى “Waldo” يظهر بملابسه المخططة بالأحمر والأبيض، وما عليك سوى النقر عليه، وستشاهد خيارات تشغيل اللعبة المستوحاة من كتب الألغاز الكلاسيكية للأطفال.

وتنطوي اللعبة على البحث عن أصدقاء “Waldo” وهم “Wenda” و”Woof” و”Wizard Whitebeard” و”villainous Odlaw”، ضمن مجموعة من الصور التي يتم عرضها في جميع أنحاء العالم.

Waldo and his friends just left Google in California for an awesome adventure. Can you spot them with Google Maps?

When you find him, don’t forget to let us know with #WaldoMaps! https://t.co/jIFTOOgrUmpic.twitter.com/bparGZOWw4 — Google Maps (@googlemaps) March 31, 2018

ويمكن الاستعانة بالمساعد الصوتي “Google Assistant”، في البحث عن “Waldo” وأصدقائه، وهذه المرة الثانية، خلال أقل من شهر، التي تدمج فيها غوغل علامة تجارية شعبية في تطبيق الخرائط لفترة محدودة، حيث كان المستخدمون قادرين على استبدال سهم الملاحة مع لعبة نينتندو الشهيرة “ماريو”، في أوائل شهر مارس الماضي، وذلك تزامنا مع الاحتفال بـ “Mario Day”.

ويبدو أن غوغل هذه المرة أرادت إضافة بعض المتعة لمستخدميها بمناسبة “يوم كذبة نيسان”، وتواصل ظهور اللعبة لمدة أسبوع كامل.