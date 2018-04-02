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الإمارات تتقدم بشكوى رسمية بشأن اعتداءات قطر على الطائرات المدنية

الإمارات تتقدم بشكوى رسمية بشأن اعتداءات قطر على الطائرات المدنية
http://almnatiq.net/?p=560523
المناطق - الرياض
تقدمت دولة الإمارات بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة “n54” من اتفاقية شيكاغو والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.

وقال إن “ما تعرضت له الطائرات المدنية الإماراتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات”.

وأشار إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين،  حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وذكر السويدي أن المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” ستحدد لاحقا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف شهر يناير الماضي طائرتين مدنيتين أخريتين ما شكل تهديدا لسلامة الركاب وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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