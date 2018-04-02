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العراق يحكم بالإعدام على “داعشيات تركيات”

العراق يحكم بالإعدام على “داعشيات تركيات”
http://almnatiq.net/?p=560541
المناطق - وكالات
قضت محكمة عراقية، الاثنين، بإعدام 6 نساء من الجنسية التركية، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش المتطرف.

وقال مصدر قضائي إن “قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالإعدام بحق 6 نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم داعش، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت محكمة عراقية قد أصدرت في 25 فبراير الماضي، حكما بإعدام 16 امرأة تركية بنفس التهمة، بعد إقرارهن بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، فيما حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد.

وأصدرت المحاكم العراقية مؤخرا عددا من الأحكام بحق أجنبيات بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، إذ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بإعدام ألمانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت ترحيلها إلى بلادها.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف، ولكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم “داعش”، وينص على عقوبة الإعدام “للانتماء إلى الجماعات الجهادية”، حتى لغير المشاركين بأعمال قتالية.

ويصل عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى “داعش” إلى 20 ألف شخص، وفقا لعدد من الباحثين.

ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عن عدد من اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد عناصر التنظيم الإرهابي من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.

من جهتها، قالت سلطات إقليم كردستان العراق إنها تعتقل نحو 4 آلاف عنصر من التنظيم، بينهم أجانب، بينما تمكن آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة إلى “الحياة المدنية”.

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